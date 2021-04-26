 

Европейская комиссия судится с AstraZeneca за нарушение контракта на поставку вакцин от COVID-19

26.04.2021, 19:52, Новости дня
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В ЕС заявили, что 23 апреля комиссия начала процесс против AstraZeneca. Все 27 стран Евросоюза поддержали этот шаг.

“Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз”, – отметили в Еврокомиссии.

AstraZeneca обязалась поставить в страны ЕС 180 млн доз вакцины во втором квартале 2021 года. В марте фармкомпания сообщила, что будет стремиться доставить треть от этого объема.

В AstraZeneca сожалеют о решении Европейской комиссии подать в суд, об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовали 26 апреля на официальном сайте.

“После беспрецедентного года научных открытий, очень сложных переговоров и производственных проблем наша компания собирается доставить почти 50 млн доз в европейские страны к концу апреля. AstraZeneca полностью выполнила условия соглашения о предварительной закупке с Европейской комиссией и будет решительно защищать себя в суде”, – подчеркнули в релизе.

В компании считают, что судебное разбирательство необоснованно.

“ЕС поддержал COVAX для справедливого распределения вакцин в странах с низким и средним уровнем дохода. В настоящее время AstraZeneca является ведущим поставщиком более чем в 100 стран через COVAX, обеспечивая 97% ее поставок на сегодняшний день. Каждая доза была приготовлена с использованием сыворотки вакцины, произведенной за пределами ЕС”, – заявили в фармкомпании.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
4 января 2021 года Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca.
По данным EMA, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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