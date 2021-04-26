 

“Единая Россия” внесла поправки для реализации социальных положений президентского послания

26.04.2021, 19:48, Разное
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“Единая Россия”, Министерство труда и социальной защиты, а также Правительство РФ внесли в Государственную Думу несколько инициатив, о которых говорил Владимир Путин 21 апреля, обращаясь к парламенту. Законопроекты могут быть приняты уже в мае этого года.

Секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак напомнил, что эти инициативы являются социально значимыми. Так, в Госдуме обсудят полную оплату больничных листов независимо от трудового стажа для родителей, воспитывающих детей до семи лет; выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; ежемесячные пособия на детей от восьми до 16 лет.

Члены “Единой Россия” и Правительства посчитали, что инициатива о полной оплате больничного родителям дошкольников поможет 1,5 миллиона граждан, а ежемесячное пособие назначат на 360 тысяч детей. Также в этом году выплаты (6350 рублей) смогут получить около 630 тысяч беременных женщин.

“Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях”, – сказал Турчак.

Напомним, ранее о внесении в Госдуму законопроектов в рамках послания президента рассказывал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он сообщал, когда законодательные инициативы будут реализованы и кому положены выплаты.



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