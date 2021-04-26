Онколог Романов рассказал о последствиях замалчивания аварии на Чернобыльской АЭС

Онколог Илья Романов, который является ведущим экспертом в НМИЦ онкологии им. Блохина, пояснил о том, какие последствия имело замалчивания аварии на Чернобыльской АЭС. По словам эксперта, был зафиксирован резкий скачек случаев рака щитовидной железы у детей, которые были в зоне заражения.

Сегодня, 26 апреля, исполнилось 35 лет со дня страшной аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Ситуация со взрывом четвертого энергоблока не разглашалась, поэтому люди, которые были в опасности, продолжали жить обычной жизнью и есть зараженную пищу. Как отметил Илья Романов, был резкий скачек заболевания раком щитовидной железы у детей от 10 до 15 лет и младше 5 лет. При этом данная болезнь достаточно редкая и по статистике диагностируется у 1 ребенка из миллиона. Однако среди детей, которые пребывали в зоне заражения, за период 1975-1985 года выявили 70 случаев, а с 1986 по 1990 года – еще 7 тысяч пациентов.

Онколог рассказал, что именно щитовидная железа является чрезвычайно восприимчивой к появлению в крови растворенного изотопа йода. Это соединение попадает в фолликулярные клетки железы, в результате чего начинается разрушительное действие радиации. Важными были именно первые часы, когда люди в неведении получили большую дозу заражения. В течение нескольких дней йод распадается, так как его изотопы короткоживучие. Дни, когда ситуация замалчивалась, стали для многих пациентов роковыми.

Источник: ria.ru