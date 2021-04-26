 

Названы редкие симптомы высокого давления

26.04.2021, 19:42, Разное
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Медики назвали редкие симптомы высокого давления. Иногда показатели могут подниматься без ярко выраженных признаков, но такое состояние увеличивает риск наступления инсульта или же сердечного приступа. В связи с этим специалисты советуют контролировать давление.
Британские медики выделили четыре редких симптома высокого кровяного давления. Они советуют посетить лечащего врача, если человек замечает у себя частые головные боли, затрудненное дыхание, двойное зрение, кровотечения из носа.

Любой из данных признаков свидетельствует о высоком артериальном давлении. Чтобы снизить риск гипертонии, важно не допускать набора лишних килограммов, следить за рационом питания, заниматься спортом, отказаться от курения и употребления спиртного.

Источник: www.express.co.uk



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