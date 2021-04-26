Xiaomi удалила комментарии с жалобами пользователей на плохую работу смартфона Mi 11

Компания Xiaomi удалила комментарии пользователей Mi 11, которые жаловались на некорректно работающий модуль Wi-Fi. Продажи устройства впервые были анонсированы в январе нынешнего года. С этого времени девайс находится в реализации.

Проблемы флагманского устройства Xiaomi Mi 11 коснулись не всех обладателей данного устройства. Некоторые пожаловались, что Wi-Fi-модуль без всяческой причины перестал работать. Модель стала одной из первых, которая получила процессор Snapdragon 888. Со стороны юзеров уже фиксировались жалобы на чрезмерное нагревание чипсета.

По словам пользователей, такие проблемы возникают из-за серьезных недостатков в конструкции материнской платы. Некоторые считают, что дефект является производственным. Wi-Fi и Bluetooth интегрированы в один и тот же чип. Если последний сгорит, это повлияет на работу обоих опций.

В официальном сообществе Xiaomi сообщениях о поломке попадают в черный список. Ожидается, что компания сделает официальное заявление на этот счет.

Источник: srnsk.ru