 

Xiaomi удалила комментарии с жалобами пользователей на плохую работу смартфона Mi 11

26.04.2021, 19:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Xiaomi удалила комментарии пользователей Mi 11, которые жаловались на некорректно работающий модуль Wi-Fi. Продажи устройства впервые были анонсированы в январе нынешнего года. С этого времени девайс находится в реализации.
Проблемы флагманского устройства Xiaomi Mi 11 коснулись не всех обладателей данного устройства. Некоторые пожаловались, что Wi-Fi-модуль без всяческой причины перестал работать. Модель стала одной из первых, которая получила процессор Snapdragon 888. Со стороны юзеров уже фиксировались жалобы на чрезмерное нагревание чипсета.

По словам пользователей, такие проблемы возникают из-за серьезных недостатков в конструкции материнской платы. Некоторые считают, что дефект является производственным. Wi-Fi и Bluetooth интегрированы в один и тот же чип. Если последний сгорит, это повлияет на работу обоих опций.

В официальном сообществе Xiaomi сообщениях о поломке попадают в черный список. Ожидается, что компания сделает официальное заявление на этот счет.

Источник: srnsk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров

08.02 / Мнение: Срочно, в Пентагоне напряглись! 12-тонная игрушка Шойгу уже в войсках!

22.03 / Биокожа сморщилась

16.02 / Ляйсан Утяшева в новом образе, Павел Воля, Наталья Османн и другие гости вечера часового бренда

23.03 / Разгоним скуку ногами

31.01 / Обратный отсчет для элит

26.04 / Фрэнсис Макдорманд, Хлоя Чжао, Энтони Хопкинс и другие лауреаты “Оскара-2021”

05.10 / Элджея на Мальдивах пометила озорная птица

22.12 / Маска может быть полезной, даже если неплотно сидит на лице

11.02 / Ученые из Крыма используют клеточную терапию для лечения раковых заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика