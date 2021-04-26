Мнение: Эта музыка будет вечной.

24.04.21. Заметка от блогеров.

«Украинский офицер рассказал, как ВСУ готовятся к войне с Россией.Стало известно, как ВСУ планируют действовать в случае войны с Россией. По словам майора из подразделения, находящегося возле Горловки, в последнюю неделю ситуация в Донбассе изменилась.

«Ситуация поменялась. Еще три недели назад все было похоже на то, что нас готовят к наступлению — подвозили дополнительный боекомплект, почти на передовую подтягивали „коробочки“ (бронетехнику — РВ) и артиллерию.

Но неделю назад поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника», — цитирует слова украинского офицера издание «Страна».

«Но танки и минометы остались, — отметил майор. — Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка. К нам приехали спецы по минированию, устанавливают „шайбы“ — (противотанковые мины — РВ).

На “нейтралке” ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций».

По его словам, «это такой резервный план обороны».

«В случае, если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя нашу пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию обороны», — пояснил военный».

2014 год не предрекал прихода набора всевозможных иллюзий, которые присутствуют в нашей жизни в множественном числе, как-то, физических, физиологических или вербальных.

Иллюзии в психиатрии, как таковые в этом случае не рассматривались, как неуместные.

Иллюзия восприятия времени — искажённое восприятие хода времени, да, по всей видимости в некоторой степени присутствовало.

Было понятно одно, более-менее спокойный отрезок времени, назову его “домайданным”, был окончательно отброшен в прошедшее, настоящее не определено из-за начала гражданского противостояния Киева с Донбассом.

Однако ещё в 2015 году теплилась надежда что период неопределённости не будет долог, тогда казалось что два-три года будет достаточно для восстановления нормального человеческого бытия…, нет, этому не было суждено сбыться, Киев и Донбасс седьмой год продолжают болтаться что дерьмо в проруби.

Остались ли у кого-то надежды на благоприятный исход всей этой затеи, может у кого-то он и есть, я себя к этой категории уже давно не отношу.

И с той, и с другой стороны больше 80% людей занимают бесхребетное и пассивное отношение к своей жизни, они полностью аполитичны, готовы за мизерную подачку проводить над собой любые изуверские эксперименты.

Главное что бы эта подачка обеспечивала им гарантированное мизерное пропитание, ведут себя также как и все представители животного мира.

Со стороны Киева так называемые пассионарии имеют ярко выраженную националистическую окраску, и в принципе пока ещё дееспособны.

Донбасс этим сегодня уже похвалится не может, семилетнее болото недопонимания у многих нормальных людей напрочь отбило понимание происходящего.

Самое неприятное в это ситуации, с моей субъективной точки зрения, я уже давно потерял уважение к человеку в основной массе, как к таковому.

Ему абсолютно безразлична участь человека взявшего в свои руки оружие для его же защиты, ему всё равно, останется последний в живых, или останется калекой, через него просто переступят не замечая его у себя под ногами.

Общества как такового уже не существует, утеряны элементарные человеческие ценности, отсутствует понятие самоуважения, произошла моральная и ментальная деградация.

Властные структуры дискредитировали себя в своей сути, наводнены в большей степени отрицательным элементом с воровскими замашками.

Какой либо идеологии не существует, практически всё подменено неофеодалистическими понятиями.

Сможем ли мы выйти из всего этого с человеческим лицом, не знаю, по крайней мере сегодня никаких зачатков в этом не наблюдается.

Что из всего этого последует, неизвестно, покажет время.

Нет желания представлять всё это убожество только в отрицательных тонах, есть конечно в этой жизни и положительные моменты, однако даже этих противоположностей порой не хватает построить картину в полном представлении. Что бы всё это увидеть во всей красе необходима её визуализация в 3D.

Однако, чтобы случаем не обидеть достаточное количество мыслящего люда, не все могут владеть подобной визуализацией, созданием в воображении образов желаемой действительности, которая накладывается на картину за твоим окном.

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