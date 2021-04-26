Мнение: Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл шахматный турнир претендентов проходивший в Екатеринбурге и обеспечил себе матч на первенство мира по шахматам с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Второй тур Ян играл подчеркнуто плотно, в то время, как конкуренты постепенно отваливались один за другим.

Сегодня последним отвалился от борьбы за победу голландец Аниш Гири, которого победил Александ Грищук, чем и обеспечил общую победу Яна.

Последний раз наш гроссмейстер боролся за этот титул в 2016-м году, когда на матч вышел Сергей Карякин. Осенью этого года Ян Непомнящий предпримет свою попытку вернуть мировую шахматную корону в Россию.

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