Киев на этой неделе может перейти в “оранжевую” зону адаптивного карантина – Госпродпотребслужба

“У нас показатели по городу Киеву стабилизировались. Идет на снижение по всем параметрам, утвержденным Министерством здравоохранения. Как ранее говорил министр [Максим Степанов] и [замглавы Минздрава Виктор] Ляшко, что может быть Киев выйдет на этой неделе из “красной” зоны, – сказал он.

Рубан уточнил, что Киев не перейдет сразу в “желтую” зону карантина.

“Город Киев еще не будет готов перейти в “желтую” зону, поэтому у нас будет “оранжевая” зона”, – добавил он.

Контекст:В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,03 млн случаев коронавируса (5062 – за последние сутки), умерло 42 518 человек, выздоровело – около 1,58 млн. В Киеве с начала пандемии подтвердили более 191,7 тыс. случаев (256 – за последние сутки), умерло 4466 пациентов, выздоровело – 120 тыс.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, Киев “со дня на день” должен выйти из “красной” карантинной зоны.

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