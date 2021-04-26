“Маленькая проказница”, “Госпожа Асмус”. Актриса получила в подарок плетку и анонсировала кинки-пати для друзей

“На день рождения мне подарили фаллоимитатор, плетку, свечи в форме обнаженного женского и мужского тела и смазку. Чтобы вы понимали, это все подарили разные люди. Я просто много лет думала, что у меня образ милой скучной “мамочки” Варечки (героини сериала “Интерны”, – “ГОРДОН”), а тут вон оно че. Друзья, чтобы я без вас делала! Пока вечеринки по классике, потом ждите приглашение на кинки-пати”, – написала актриса, не став публиковать фото подарков.

“Госпожа Асмус, что сказать”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Ах ты, маленькая проказница”, – написали в комментариях поклонники актрисы.

“Все верно. Один раз живем – нужно развлекаться”, – поддержали пользователи сети.

“Была лучшего мнения о вас”, – отреагировала на публикацию подписчица Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни.

У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая живет с матерью.

Кинки-пати – формат свиданий для людей, позиционирующих свободные отношения в жизни и сексе.

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