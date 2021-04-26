Мнение: Качество дореволюционного образования, масштабируемые профессии и методы преподавания в США

1. Любопытный фрагмент из статьи со сравнением образования в Российской Империи и в СССР. Автор пишет, что система массового среднего и высшего образования была создана ещё до революции и по сути досталась большевикам уже в более менее готовом виде:

https://takoe-nebo.livejournal.com/865241.html

В Российской Империи при Николае Втором был взрывной рост и среднего, и высшего образования. Количество и начальных, и средних школ, и высших учебных заведений увеличивалось в разы, так же как и количество учащихся, и государственное финансирование образования. Начальное образование было бесплатным, а в 1908 году оно стало обязательным. «Правило 3-х вёрст» предписывало иметь каждому ученику доступ к школе не далее чем в 3-х верстах от места жительства. Для сравнения: в Российской Империи к 1917году было более 140 тыс. школ, сейчас в РФ школ всех форм и типов – 135 тыс.

До 1917года в России существовало много типов школ: классическая гимназия, реальное училище, кадетский корпус, духовная семинария, коммерческие училища и т.д. Учиться мог практически каждый, кто к этому стремился, при этом «своя» школа была для любых способностей и потребностей. Учащиеся обычных школ ездили учиться заграницу. Один пример: выпускницы гимназии Софьи Фишер (основательница частной женской классической гимназии) без экзаменов принимались в любой немецкий университет.

Профессия учителя была престижной и высокооплачиваемой.

Российская Империя накануне революции была великой научной державой, одной из немногих стран, которая имела выдающихся представителей практически во всех научных областях. “Русский” метод обучения ремёслам стал широко известен в мире после его демонстрации на Всемирной выставке в Вене в 1873 г., где он был удостоен Большой золотой медали. ИМТУ получило общее признание лучшего машиностроительного вуза России и вошло в ряд ведущих политехнических школ мира. Число выпускников-инженеров в Российской Империи превосходило Британию и Германию.

Качество российского технического образования было настолько высоко, что на учёбу и стажировку в Россию ездили из Германии.

2. Профессор Александр Скоробогатов считает, что судьба работников образования в современном цифровом мире сравнима с судьбой музыкантов:

https://skorobogatov.livejournal.com/71149.html

Век прогресса вносит свои изменения в характер профессий, делая немасштабируемые профессии масштабируемыми. Например, профессия музыканта в прошлом не была масштабируемой в том смысле, что его заработок был пропорционален количеству его выступлений на публике. Звукозапись кардинально изменила характер этой профессии, приведя к тому, что успешные музыканты стали в состоянии обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь, сделав лишь одну запись, а неуспешные даже при ежедневных выступлениях вынуждены считать копейки. Это связано с тем, что зрительское внимание, которое раньше было относительно равномерно распределено между концертирующими музыкантами, теперь сместилось в сторону малой доли успешных. Ведь зачем слушать живое выступление неизвестного музыканта, если можно в любой момент поставить запись известного?

Похожие процессы на наших глазах происходят и с другими профессиями. Немасштабируемой до сих пор была профессия преподавателя. Но удаленные занятия, ставшие возможными благодаря интернету и получившие дополнительный импульс от коронавируса, позволяют учиться у лучшего преподавателя, а не того, который просто работает в твоей школе. Нетрудно предвидеть, что логическим завершением этого прогресса в образовательной индустрии станет нечто подобное тому, что мы давно имеем в индустрии музыкальной. Весь мир будет учиться у нескольких звезд от образования, а остальные учителя либо переквалифицируются в обслуживающий персонал, либо оставят профессию.

3. «Их нравы». Преподаватель устроила шоу, повторив вместе со своими студентами сцену из знаменитого клипа Майкла Джексона:

https://www.youtube.com/watch?v=c42YeF4mQCs

В обсуждении видео указывают, что задача вуза — учить студентов, а не развлекать их. Азиаты с видимым презрением пишут, что теперь понимают, почему американцы настолько слабы в точных науках.