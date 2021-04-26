 

Законопроекты в рамках послания могут быть внесены в Госдуму до майских праздников – Володин

26.04.2021, 18:54, Разное
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Законопроекты во исполнение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут быть внесены в Государственную Думу до майских праздников. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Новые инициативы связаны с социальными выплатами, пособиями и больничными листами.

Вячеслав Володин отметил, что Госдума постарается как можно быстрее реализовать задачи послания президента. Работа с Правительством уже началась. “По мере того как будут готовы законопроекты, внесем вместе с Валентиной Ивановной Матвиенко”, – сообщил спикер Госдумы.

Также Володин добавил, что о реализации послания президента будут говорить во вторник, 27 апреля, на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании. С этим вопросом выступит вице-премьер, руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее “Дни.ру” подробнее писали о реализации послания президента. Тогда Вячеслав Володин отмечал, что озвученные Владимиром Путиным нормы должны заработать уже с июля этого года. Также председатель Госдумы говорил, что инициативы главы государства расширяют возможности регионов для привлечения инвестиций и формирования деловой среды.



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