 

Учёные назвали простые способы продлить молодость

26.04.2021, 18:48, Разное
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Зарубежные учёные в ходе очередного исследования назвали простые способы, как продлить молодость. Были изучены образцы крови свыше 4000 человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Американские исследователи рассказали, что человек стареет не постепенно, а рывками: организм перестраивается трижды в течение жизни. Это отражается на составе крови, то есть, с возрастом значительно меняются уровни белков, «рабочих лошадок» клеток организма, поэтому он начинает перестраиваться. Данные изменения происходят в 35, 61 и 79 лет.

Учёные отмечают, что, если люди соблюдают кетодиету с большим количеством жиров и белков, при этом полностью отказываются от углеводов, то у них улучшается работа мозга, а значит, появляются шансы на долгую и здоровую жизнь. Однако подобный рацион подходит не всем, поэтому перед ограничением питания нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Медики рекомендуют, чтобы моложе выглядеть, нужно меньше есть и не нервничать. Если в первом случае поможет низкокалорийная диета, то во втором – всё зависит от самоконтроля. Доказано, что дольше живут люди, умеющие держать себя в руках, так как они могут справиться с финансовыми и социальными трудностями, меньше болеют и выглядят младше своих сверстников.

Британские исследователи отмечают, что старость не приходит к тем, кто чувствует себя моложе биологического возраста. Доказано, что среди людей, молодых душой, практически не возникает депрессий, деменций и возрастных проблем со здоровьем. Они отличаются хорошей памятью и нормальной работой мозга.

Для продления жизни консультанты по здоровому питанию рекомендуют воспользоваться диетой стран «голубой зоны» (Япония, Греция, Италия, Коста-Рика, штат Калифорния в США), которые славятся своими долгожителями. Она состоит из свежих цельных продуктов, зачастую растительных, а также орехов и оливкового масла, при этом ограничивается употребление красного мяса, а тяжёлая пища перед сном вообще исключается.

Также эксперты рассказали, что мощным ключом к долголетию являются зелёные суперфуды, которые отличаются богатым содержанием полезных веществ. Это брокколи, белокочанная капуста, огурцы, шпинат и листья салата. Данные продукты за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов предотвращают раковые опухоли, развитие артрита и сердечно-сосудистых заболеваний, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, снижают воспаления во всём организме, а также укрепляют иммунную систему.

Источник: ria.ru



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