 

Эксперты дали советы как замедлить старение кожи без услуг косметолога

26.04.2021, 18:48, Разное
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Эксперты рассказали, как замедлить старение кожи, не прибегая к услугам косметолога. Ряд советов позволят оставаться красивой в любом возрасте.
Замедлить возрастные изменения можно, в первую очередь, отрегулировав свой рацион и правильно ухаживая за собой. Так, необходимо больше пить чистой воды, человеческому организму необходимо не менее 2 литров в сутки. Увлажнение изнутри устранят риски скорого образования морщин. В меню каждый день должны преобладать зеленые овощи, фрукты и блюда с низкой калорийностью. Кроме обычной пищи, следует не забывать и о важности приема витаминных препаратов.

Помогает сберечь кожу от влияния возраста и качественный отдых, здоровый сон не менее 8 часов в сутки и небольшие физические нагрузки, которые насытят клетки кислородом. Для ухода за собой следует применять специальные кремы от морщин, а также гели для век. Не стоит отказываться и от собственноручно приготовленных масок, например с голубой или розовой глиной. Вместе с медом и маслом всего за 20 минут они дадут отличный результат, омолодив эпителий.

Не стоит злоупотреблять загаром, так как действие ультрафиолета ускоряет старение кожи. Собираясь на прогулку, следует обязательно использовать специальные кремы, а также не забывать о солнцезащитных очках, которые предотвратят появление «гусиных лапок». Не менее важно делать массаж шеи и лица, они улучшат циркуляцию крови, а также разгладят мышцы. Еще один способ улучшить состояние кожных покровов – это разумная гигиена, постольку слишком частое умывание высушивает дерму, что неминуемо влечет появление морщин.

Источник: www.infox.ru



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