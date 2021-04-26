 

Российские учёные решили из пшеничных отрубей делать топливо

26.04.2021, 18:48, Разное
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Российские учёные в ходе проведённого исследования доказали, что легкоплавкие пшеничные отруби в тандеме со специальными добавками можно использовать в качестве топлива. Это существенно сократит количество свалок и снизит уровень парниковых газов.
Инженеры и технологи, представляющие Томский политехнический университет, объяснили, что сельскохозяйственные отходы мукомольного производства были рассмотрены, как потенциальный источник энергии. Связано это с тем, что в последнее время в качестве топлива используются всевозможные виды биомассы. Изобретатели, изучив свойства пшеничных отрубей, определили, что это идеальный вариант легкоплавкого топлива, поскольку минеральная часть данного продукта спекается при 675 градусах Цельсия, а это существенно ниже температуры в котле.

В рамках проекта было выявлено, что сжигание побочного продукта мукомольного производства с добавлением карбоната кальция уменьшит эксплуатационные затраты, исключив спекание остатков золы. Авторы научной работы резюмировали, что благодаря полученным результатам значительно снизится концентрация парниковых газов при сгорании, а ещё будет налажена утилизация промышленных отходов.

К слову, учёные планируют более детально изучить минеральную часть биомассы, а также влияние летучей золы на убыстренную коррозию металлической поверхности энергоустановок, поскольку именно она при удалении с дымовыми газами загрязняет атмосферу. Стоит отметить, что для этого потребуется провести ещё ряд дополнительных исследований.

Источник: ria.ru



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