Как выбрать витамин Д3 для детей. Честный обзор



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Изменился и подход к приему витамина. Получить его в аптеке теперь можно в самых разных формах: от таблеток до капель. И каждому родителю полезно будет знать, в чем отличие одного пузырька с «солнечным витамином» от другого, ведь выбор этой добавки должен быть обдуманным.

Справка:

Дефицит витамина Д3 испытывают более 1 млрд людей в мире, и далеко не всегда солнечный климат – это гарантия его достаточного количества в организме, солнцезащитные кремы и работа в офисе дают о себе знать. Принимать витамин Д3 для профилактики маленьким детям, беременным и кормящим женщинам рекомендуют ВОЗ, Американская академия педиатрии, Союз педиатров России и другие организации в сфере здравоохранения.

В чем растворяют витамин Д: преимущества масляной основы

Разобраться во всем многообразии видов витамина Д, представленных на современном рынке, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для маленьких детей лучше подойдет жидкая форма. Она представлена каплями, которые не имеют вкуса, их легко принимать, смешивая в водой или едой. Такие препараты обычно содержат только один активный компонент, и ими проще пользоваться для восполнения дефицита витамина Д3.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе капель, – это основа или то, в чем растворен витамин. Это может быть либо масло, либо вода. Обе формы имеют свои преимущества и недостатки.

Витамин Д3 на масляной основе

Витамин Д3 является жирорастворимым витамином, а потому продукты на масляной основе заслуженно считаются самыми безопасными с точки зрения состава. В таких каплях обычно содержится только сам витамин Д3 (холекальциферол) и натуральное растительное масло, которое одновременно служит и транспортным средством для доставки витамина Д3 к тканям. Производители стараются выбирать масло с наиболее низкой аллергенностью. Можно найти капли на базе кокосового (например, «КОЛИФ витамин Д3», «Детрилан»), льняного, оливкового (например, «Минисан») и других масел.

При этом важно помнить, что масляная форма витамина Д3 может не подойти недоношенным малышам, или младенцам, с различными нарушениями в работе ЖКТ. Так как недостаток в организме ферментов, расщепляющих растительные жиры, может сделать процесс усвоения продуктов на масляной основе сложным и длительным. Однако, когда начинает вводиться первый прикорм, такие проблемы – большая редкость, а потому витамин Д3 в масле остается продуктом выбора для детей от 1 месяца и взрослых. Его всасывание максимально приближено к процессу получения витамина из пищи и происходит в наиболее щадящем, пусть и более медленном, режиме.

Витамин Д3 на водной основе

Так как сам по себе витамин Д3 (холекальциферол) с водой не смешивается, капли на водной основе включают себя витамин Д3, заключенный в крошечные водорастворимые мицеллярные сферы. Иными словами, это не водный раствор, а стабильная эмульсия «масло в воде». Получают ее, внося в состав капель специальные поверхностно-активные вещества, поэтому такие продукты кроме главного ингредиента могут содержать множество вспомогательных компонентов: полисорбат, лимонную кислоту, полиэтиленгликоль и другие. Так, например, водорастворимый витамин Д3 «Компливит® Аква Д3» и «Аквадетрим» содержат в своем составе макрогола глицерилрицинолеат, анетол (ароматический эфир, придающий лекарству анисовый аромат), сахарозу и некоторые другие компоненты. Чтобы водные капли дольше хранились, дополнительно нужны консерванты, например, бензиловый спирт, который присутствует в их составе.

Очевидно, что сложный состав увеличивает риски нежелательных аллергических реакций. Например, со стороны кожи и подкожной клетчатки могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, такие как зуд, кожная сыпь и крапивница.

Но если новорожденному противопоказан прием масла из-за нарушений в формировании ЖКТ, а острый дефицит витамина Д3 требует его быстрого восполнения, в таком случае врач скорее всего прибегнет к водному раствору. Такие капли быстрее усваиваются у младенцев, так как не требуют расщепления, а сразу всасываются в кровь из кишечника. Эффект от приема водорастворимого витамина Д3 наступает быстро, и они удобны, если восстановить уровень витамина в организме нужно срочно.

Анатолий Ильич Хавкин, доктор медицинских наук, профессор, детский гастроэнтеролог, главный научный сотрудник отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева

Поскольку витамин Д3 жирорастворимый, его оптимальная и наиболее физиологичная форма — масляная, то есть в виде капель или капсул, наполненных жиром. Все остальные формы, такие как водный раствор или таблетки — это альтернативные формы витамина Д3, у которых есть свои преимущества: например, водный раствор витамина Д3 лучше всасывается и имеет определенные преимущества для детей с выраженным дефицитами или незрелыми ферментными системами желудочно-кишечного тракта. Но поскольку такие витамины произведены в результате химического синтеза, есть риск возникновения побочных реакций на те вещества, которые используются для стабилизации мицелл жира. То есть мы выбираем между наиболее физиологичными формами и удобством, которое сопряжено с риском побочных эффектов.

Откуда берется витамин Д3 в аптеке, и все ли витамины одинаковы?

Выбирая витамин Д3 того или иного производителя, следует обращать внимание на то, как он был получен. Сегодня витамин Д3 получают в основном:

из ланолина шерсти овец,

из рыбьего жира,

из дрожжей, микроскопических водорослей и грибов (веганские формы).

Витамин Д3 из рыбьего жира и ланолина (шерстяного жира, который можно встретить в составе бальзамов для губ и кремов для тела) получают, подвергая ультрафиолетовому облучению его предшественник, который выделяют из сырья, – 7-дегидрохолестерин. Этот способ полностью повторяет синтез витамина в природе и позволяет получить безопасный натуральный продукт с высокой эффективностью.

Некоторым людям витамин Д3 на базе ланолина или рыбьего жира не подходит из-за их убеждений. Выходом для них может стать веганский витамин Д3, получаемый путем извлечения из водорослей, которые широко используются в питании человека. Не так давно витамин Д3 научились получать также, используя консорциумы из лишайников и цианобактерий.

Анатолий Ильич Хавкин, доктор медицинских наук, профессор, детский гастроэнтеролог, главный научный сотрудник отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева

Натуральный витамин Д3 получают из рыбьего жира, некоторые производители производят его из ланолина, который вырабатывают сальные железы овец для сохранности шерсти. Синтетический витамин Д3 – это тот, который получен методом химического синтеза и стабилизирован (например, в водном растворе) с помощью различных физических методов воздействия и химических веществ. Учитывая множество компонентов для стабилизации есть риск побочных аллергических реакций, особенно это касается детей.

Второй важный фактор – это производитель, заслуживающий доверия. Здесь стоит обратить внимание на страну, где производят продукт. Биологически активные добавки к пище в разных странах проходят разный контроль качества. Так, условия их регистрации в ЕС значительно строже, чем в США, Китае или Индии.

Лучше выбирать продукты, произведенные с соблюдением международных правил по производству пищевых продуктов (HACCP) и лекарственных средств (GMP). Сегодня эти правила рекомендованы к исполнению всем странам-членам ВОЗ, однако далеко не везде это так. В РФ переход к этой системе контроля производства осуществился только недавно, в то время, как в США и в странах ЕС за соблюдением правил HACCP и GMP тщательно следят на протяжении уже многих лет.

Наконец, часто потребитель не знает, что лучше выбрать – лекарственное средство (ЛС) или биологически активную добавку к пище (БАД). Многие склонны делать выбор в пользу ЛС, ведь они проходят клинические испытания перед тем, как оказываются на полках аптек. Однако основная цель таких исследований – доказательство эффективности и безопасности. БАД с витамином Д3 нельзя считать менее эффективными и безопасными, чем лекарственные средства (ЛС), а холекальциферол в их составе идентичен тому, что содержится в ЛС, а значит – не менее эффективен. Единственным отличием между ЛС и БАД служит дозировка витамина Д3 в продукте: в ЛС – это чаще всего терапевтические (лекарственные) дозы, а в БАД – профилактические дозы. Таким образом, между двумя продуктами – БАД и ЛС, отдавать предпочтение следует тому, у которого более подходящий для вашего случая состав.

Дозировка: сколько принимать витамина ДЗ

Витамин Д3, как и другие витамины, следует принимать, предварительно проконсультировавшись с врачом. В свою очередь врач перед назначением витамина Д3 должен обязательно посмотреть уровень витамина Д3 в крови и только после этого делать назначение.

Не все знают, что при приеме холекальциферола в больших дозировках он имеет свойство накапливаться в организме и при достижении максимального уровня в организме проявлять токсический эффект. Передозировки витамина Д3 допускать ни в коем случае нельзя, она может вызывать множество нежелательных эффектов, включая:

тошноту и рвоту,

снижение давления,

учащенное сердцебиение,

слабость, нервозность,

зуд,

нарушения работы почек.

Большинство симптомов становится следствием гиперкальциемии – повышения уровня содержания кальция в крови.

Поэтому большие дозы (терапевтические/лекарственные) витамина Д3 (от 1000 до 10000 МЕ в сутки) обычно назначают только после диагностирования его тотального дефицита этого витамина. Профилактические дозы значительно меньше: от 100 до 400 МЕ для детей, от 100 до 600 МЕ для взрослых.

Важно!

Прежде, чем начать принимать витамин Д3, обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

При выборе витамина Д3 для детей лучше отдавать предпочтение продуктам, где содержание витамина Д3 в одной капле не превышает 200 МЕ. В этом случае можно не бояться передозировки, даже если ребенок получил лишнюю каплю или в его рационе присутствуют другие комплексные витамины или витаминизированное питание.

Анатолий Ильич Хавкин, доктор медицинских наук, профессор, детский гастроэнтеролог, главный научный сотрудник отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева

Научная дискуссия по поводу профилактической дозы витамины Д3 продолжается, и на сегодняшний день по разным данным она колеблется от 400-600 до 1000 международных единиц (МЕ). Лично я сторонник суточной профилактической дозы в 500-600 МЕ, это абсолютно безопасно. Надо понимать, что витамин Д3 в отличие от водорастворимых, например, витаминов группы В, накапливается в организме, поэтому надо соблюдать осторожность, чтобы не развился гипервитаминоз. Если у ребенка есть клинические признаки рахита, то, конечно, лучше определить уровень витамина Д3 с помощью анализа, и если он низкий, может понадобиться водная форма для быстрого восстановления и нормализации обменных процессов. Если уровень более-менее нормальный, то можно остановиться на масляной форме.

Подходим к приему витамина Д3 ответственно

Наконец, выбрав продукт с витамином Д3, обязательно нужно удостовериться, что данный продукт прошел регистрацию на территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) (будь-то ЛС или БАД), внимательно прочитать инструкцию по применению и ознакомиться со всеми возможными рисками возникновения нежелательных побочных эффектов от приема. На производителей и на продавцов, возложена большая ответственность за регистрацию продукта и четкость маркировки на упаковке для потребителя.

Шкарубо Елена, ведущий специалист по разработке и регистрации БАД отдела науки и развития ООО «БИТРА»

Если говорить о БАД, то на территории ЕврАзЭС БАД на основе витаминов и минеральных веществ разрешены для детей от 1,5 лет (согласно п.55 “Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”). Для детей с рождения и до 1,5 лет витамин Д3 можно зарегистрировать либо в виде ЛС, либо в виде специализированного питания, с прохождением соответствующей регистрации. К сожалению, некоторые производители и продавцы витамина Д3 идут на явное нарушение требований законодательства и намеренно присваивают своему продукту преимущества перед другими продуктами подобного рода (например, увеличивая верхний допустимый уровень потребления в суточной дозе или расширяя область применения добавляя в потребителей детей младше 1,5 лет). Есть примеры широко известных продуктов с витамином Д3, которые заявлены продавцами для детей с рождения, но при этом зарегистрированы в качестве БАД. Нормы потребления витамина Д3 для детей с рождения и до 18 лет прописаны в таблице 5.4 МР 2.3.1.2432-08 “Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации”, но данные рекомендации лишь показывают нормы физиологических потребностей детей разного возраста в витамине Д3 и не служат прямым руководством для регистрации продукции в той или иной категории (БАД, ЛС). Другие продавцы и производители, которые не желают нарушать требования законодательства, остаются не у дел. Масштабное просвещение населения в области БАД даст возможность потребителям делать осознанный выбор в пользу качественных продуктов.

Анатолий Ильич Хавкин, доктор медицинских наук, профессор, детский гастроэнтеролог, главный научный сотрудник отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева

Лекарственный препарат или БАД перед выходом на наш рынок должен получить разрешение российского регулятора, особенно если это касается детей. Если фармкомпания получила разрешение на применение лекарства с определенного возраста в другой стране, даже в соседнем государстве, и автоматически распространяет эту норму в нашей стране, это уже фальсификация. Таким образом вводят в заблуждение и врача, который может не знать всех нюансов, и пациента. Есть препараты, даже в гастроэнтерологической практике, которые в Европе разрешены с 3 лет, а в РФ с 12. Да, мы знаем, что это хороший препарат и он широко применяется в развитых странах, но мы должны следовать букве закона.

В качестве удачного примера можно обратиться к инструкции БАД «КОЛИФ витамин Д3». Витамин Д3 в этом продукте получен из ланолина шерсти овец, в его состав входят только компоненты кокосовое масло и холекальциферол, а одна капля содержит 200 МЕ витамина Д3. Производитель (Ирландия) указывает рекомендуемые дозировки препарата продукта для детей разных возрастных групп и для взрослых, отмечает о том, что перед приемом необходима консультация специалиста, указывает, как правильно хранить продукт. Этот продукт зарегистрирован на территории ЕврАзЭС и разрешен к употреблению не только детям с 1,5 лет, но и взрослым, в т.ч. беременным и кормящим женщинам, произведен согласно требованиям HACCP и GMP, а значит, безопасен для здоровья.

Итак, мы разобрали все основные вопросы, которые возникают у молодых мам, а также будущих мам, встающих перед выбором витамина Д3 для себя и своих малышей. Несмотря на то, что витамин Д3 нужно использовать аккуратно, после назначения его врачом или педиатром, витамин Д рекомендован для профилактики практически всем детям раннего и дошкольного возраста, так как это важный компонент, влияющий не только на формирование костной системы, но и на множество других процессов в растущем организме.

Источники:

CDC. Vitamin D

Vitamin D in Breastfed Infants: Systematic Review of Alternatives to Daily Supplementation. doi: 10.1093/advances/nmz098

A Review on Vitamin D Deficiency Treatment in Pediatric Patients. doi: 10.5863/1551-6776-18.4.277

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