«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина

В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов.

«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России».

По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.

Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Она составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.

«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак.

В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности, о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.