Обвиняемый в убийстве жены нефролог заявил о давлении следствия

Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году, признался в совершении убийства по неосторожности под психологическим давлением на допросе после задержания, сообщила защита Земченкова.

«Я оговорил себя, признавшись в убийстве по неосторожности, поскольку получил предложение от оперативных сотрудников в обмен на такое признание получить перспективу квалификации моих действий по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но меня ввели в заблуждение, я не знал, что срок давности по этой статье прошел. В течение многих часов я подвергался морально-психологическому давлению», – цитирует РИА «Новости» заявление обвиняемого, которое зачитала судья Октябрьского районного суда Ирина Керро.

Уточняется, что заявление добавлено к материалам дела по ходатайству адвокатов Земченкова.

Напомним, главному нефрологу Петербурга предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили еще в марте 2010 года.

В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года Земченков в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.

Сам Земченков изначально признал свою вину, но заявил, что убийство было было совершено им по неосторожности. Позже он отказался от признательных показаний.

Также сообщалось, что более года назад Петроградский районный удовлетворил иск Земченкова о признании его жены умершей.