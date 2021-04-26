 

“Счастье в ваших руках”, “Видно, что девочка”. Меладзе растрогал поклонников снимком с новорожденной дочерью

26.04.2021, 18:04, Новости дня
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“Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки”, – подписал он снимок.

“Счастье в ваших руках”, – отреагировали на публикацию поклонники Меладзе.

“Даже по ручке видно, что девочка”, – написали подписчики.

“Вы заставили меня прослезиться”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Контекст:12 апреля 2021 года у Меладзе родилась дочь. Ее мать – вторая жена артиста, певица Альбина Джанабаева. Пара также воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). Имя новорожденной дочери супруги пока что не называют. 
Она для артиста шестым ребенком.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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