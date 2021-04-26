Раскрыты планы Зеленского на встречу с Путиным

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26.04.2021, 18:00, Разное
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Украинский лидер поручил своей администрации начать подготовку к встрече с российским коллегой. Бывший шоумен намерен обсудить с Владимиром Путиным темы русского языка и церкви. “Я уже дал задачу главе офиса президента, чтобы они согласовали дату и место”, – добавил Владимир Зеленский.

О планах политика высказался директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт считает, что слова о русском языке и церкви – это всего лишь предлог для встречи. Он напомнил, что Зеленский не раз пытался встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе, но все время получал отказ.

Марков рассказал, что встреча может принести пользу, только если Киев согласится выполнить принятые ранее Минские соглашения. Если же Зеленский намерен использовать разговор с Путиным как “пиар-сопровождение своих милитаристских действий”, то такая встреча окажется вредной.

По мнению политолога, украинский лидер пытается заслужить внимание со стороны американского коллеги Джо Байдена и потому старается проводить агрессивную политику. Марков уверен: на самом деле Владимир Зеленский не хочет убивать мирных граждан, передает телеканал “360”.

Ранее президент Украины предложил изменить или же вовсе отменить минский формат. Владимир Зеленский объяснил, что соглашения в нынешней редакции выполнить невозможно. Все подробности – в материале “Дни.ру”.



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