 

Электрические речные трамваи запустят в Москве

26.04.2021, 18:00, Разное
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В столице большое внимание уделяется перевозкам по воде. Город собирается реализовать большой проект, связанный с запуском речного транспорта. Речь идет об электрических речных трамваях.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что эти суда город получит в следующем году, после чего их будут запускать в работу. Так в городе появится дополнительный вид городского транспорта.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин на свой странице в социальной сети “ВКонтакте” сообщил о масштабной реконструкции Южного речного вокзала. Его планируют привести в порядок до осени 2022 года, а уже в 2021-м отсюда начнут отправляться суда в круизы по городам юга России.

“Обновим само здание речного вокзала, причалов и набережной. Откроем новые зоны отдыха, велодорожки и летние кафе с панорамным видом на Москву-реку”, – рассказал Собянин.

Рядом с вокзалом построят галерею современного искусства. Здесь же появятся офисы, торговые объекты и рестораны. А через затон Новинки возведут два моста для пешеходов.

В настоящий момент идет реконструкция двух набережных, находящихся рядом с речным вокзалом, – Марка Шагала и Новинки. На этой территории оборудуют площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями, прокат водного транспорта и парковую зону.

Южный речной вокзал построили почти 90 лет назад. Изначально здание находилось в другом месте, было деревянным. Спустя несколько десятилетий вокзал перенесли в Нагатинский затон. Деревянная постройка была разобрана. Некоторое время там находился дебаркадер. Постоянное здание у вокзала было возведено в 1985-м.



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