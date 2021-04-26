Автоматическая заправочная станция – комфортность обслуживания водителей

26.04.2021, 16:55, Новости

Теги: Бизнес, Транспорт

Автоматическая автозаправочная станция – это новое слово в сервисной сфере. Она функционирует без операторов. Обслуживанием предприятия одновременно занимается сотрудник, выполняющий функциональные обязанности дежурного. Процедура заправки топлива в машины осуществляют водители самостоятельно. В автоматических АЗС сочетается комфортность обслуживания и экономичность.

Особенности работы автоматических АЗС

Автоматические сервисные станции для обслуживания автомобилей в РФ впервые появились около 20 лет назад. Сегодня они располагаются почти во всех больших городах страны. Они отличаются масштабами производства и количеством объектов. Все сервисные предприятия такого типа предусматривают наличие регистратора и сертификационных документов на все виды измерительных приборов.

Известная автоматическая АЗС от «СТРОЙИНВЕСТСЕРВИС» характеризуется многими неоспоримыми преимуществами:

сокращение финансовых расходом на зарплату персоналу;

отсутствие коммунальных трасс;

экономия площади;

отсутствие очередей, что очень удобно для водителей;

скорость оплаты услуг.

Постройка автоматических АЗС – это основная специализация компании. Процесс заправки машин на них выполняется по определенному алгоритму:

владелец авто подает машину на рабочую точку;

пистолет вставляется в бак машины;

проводится оплата с помощью специального терминала;

автоматическая заливка топливных продуктов;

выдача чека об уплате услуги.

На всех автоматизированных станциях установлены видеонаблюдающие системы, изображения с которых передаются в диспетчерский пункт. Если возникают проблемы, то водитель может быстро связаться с сотрудником сервисной компании, нажав определенную кнопку на терминале.

Особенности оплаты услуг на автоматической АЗС

В терминале, установленном на автоматической АЗС, принимаются как наличные деньги, так и карты банков. Иногда водители неправильно рассчитывают нужный объем топлива. При этом остаток фиксируется в чеке и может быть использован при повторной заправке машины. Услуги можно оплатить только при наличии купюр от 50 до 1000 рублей. Владельцы машин должны учитывать, что сдачи автомат не выдает. Главное достоинство заправочных станций с автоматическим управлением – простота получения услуг. Такие объекты чаще всего располагаются вблизи гостиничных комплексов, торговых центров, развлекательных заведений.

По материалам сайта https://www.sis-azs.ru/.