 

Поклонники раскритиковали новый образ Регины Тодоренко для шоу «Маска»

26.04.2021, 17:54, Разное
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После очередного выпуска программы «Маска» поклонники активно обсуждают в Сети не только выступления участников, но и образы жюри шоу. На это раз зрители раскритиковали наряд Регины Тодоренко, которая перевоплотилась в художницу Фриду Кало.
Многим показалось, что образ телеведущей получился достаточно неуместным на проекте. Кроме этого, поклонники «Маски» убеждены, что именно Регина Тодоренко – «самое слабое» звено в жюри. Им кажется, что она часто демонстрирует некорректное поведение. Дошло до того, что в комментариях на официальной странице шоу в Instagram фолловеры требуют убрать супругу Влада Топалова из состава детективов секретного шоу. Им кажется, что Регина Тодоренко неправильно и несправедливо судит участников «Маски». Кроме этого, пользователи Сети критикуют даже позы телеведущей для совместных фото жюри.

Регина Тодоренко объяснила выбор образа для последнего выпуска программы в своем микроблоге Instagram. Она опубликовала видео, на котором запечатлено, как стилисты готовят ее к эфиру. Знаменитость считает, что Фрида Кало – пример прямолинейной и остроумной женщины. Ее образ завораживает также, как и творчество. Супруга Влада Топалова написала в посте самые любимые цитаты художницы, а также опубликовала для фолловеров ее картины в сторис.



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