Жена актера Александра Клюквина год не общалась с родственниками из-за него

Во время съемок программы «Судьба человека» актер Александр Клюквин признался, через что им пришлось пройти с третьей супругой. Тамара Алексеева год не общалась со своими родственниками, которые не принимали ее выбор из-за большой разницы в возрасте пары.

Александр Клюквин старше своей жены почти на 30 лет. До нее у него было два брака, которые теперь актер откровенно называет несчастливыми. Ради молодой возлюбленной артист ушел от второй супруги Елены, с которой прожил 20 лет. Он просто собрал вещи и «не стал делить сковородки».

64-летний актер красиво ухаживал за Тамарой Алексеевой, пока она, несмотря на протест родителей, согласилась стать его супругой. Вместе пара десять лет, в 2010 году на свет появилась долгожданная дочь Антонина. Родные Тамары Алексеевой приняли зятя в семью только после свадьбы. Сейчас родственники достаточно хорошо общаются и дружат.

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Когда родилась дочь, Александр Клюквин не мог поверить собственному счастью. На протяжении многих лет он был уверен, что бесплодный. По словам артиста, он «внутренне переродился» и не понимает теперь, как раньше жил без детей.

Источник: www.starhit.ru