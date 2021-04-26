 

Давид Манукян продолжает тепло отзываться об Ольге Бузовой после расставания

26.04.2021, 17:54, Разное
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Известный рэпер и блогер Давид Манукян продолжает позитивно высказываться об Ольге Бузовой после расставания. Артем Муратов вспомнил историю, как его команду однажды спасла ведущая. Звезда проекта «Дома-2» приехала на съемки проекта вместо другого актера, несмотря на высокую температуру.
Давид Манукян стал гостем шоу «Бар в большом городе», вместе с ним в записи программы приняли участие Артем Муратов и Леля Гущина. Ведущая шоу Ирина Чеснокова предложила Даве рассказать, спасала ли его когда-либо Ольга Бузова. Пока блогер думал, что ответить, своей историей решил поделиться Артем Муратов.

В студии «Союз» однажды проходили съемки, на которые должен прийти гость, под него все и готовилось. На следующий день его согласилась заменить Ольга Бузова. Она отработала смену, еле говоря, поскольку у нее не было голоса.

На это Давид Манукян ответил, что его экс-возлюбленная является очень ответственной. Участникам проекта понравился такой комментарий блогера. Они предложили более детально поговорить на эту тему, но рэпер отказался.

Ольга Бузова и Давид Манукян неожиданно для всех расстались в январе нынешнего года. За несколько недель до этого пара сыграла импровизированную свадьбу на Мальдивах.

Источник: www.youtube.com



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