Голикова рассказала о действии COVID-ограничений в майские праздники

Ограничения, введенные на фоне коронавируса, продолжат действовать в майские праздники во всех субъектах России, местные власти могут их снять в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации снимают ограничительные меры, исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона», – передает слова Голиковой РИА «Новости».

Вице-премьер отметила, что региональные власти получили напоминание о необходимости следовать рекомендациям Роспотребнадзора. «Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные мероприятия, которые необходимо соблюдать», – добавила Голикова.

В начале марта Голикова говорила, что ограничения по коронавирусу в стране могут быть сняты в августе, когда уровень коллективного иммунитета выработается у 60% населения.

Ранее власти Санкт-Петербурга отменили ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, в частности использование перчаток в транспорте и общественных местах.