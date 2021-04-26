Работавшие на предприятии «Северстали» итальянцы привились «Спутником V»

Специалисты итальянской компании Danieli Corus, которая является поставщиком основного технологического оборудования для дуговой сталеплавильной печи №1 (ДСП-1) на предприятии «Северстали», привились в РФ вакциной против коронавируса «Спутник V».

Иностранные специалисты, которые участвуют в реализации многих крупных проектов «Северстали», приехав в Россию прошли карантин. После старта массовой вакцинации в «Северстали», компания Danieli Corus обратилась с просьбой привить вакциной «Спутник V» своих сотрудников, работающих на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь»), сообщила пресс-служба «Северстали».

«От лица компании Danieli я хочу поблагодарить наших партнеров – компанию «Северсталь», а также правительство Вологодской области за то, что они нам помогли вакцинировать наших сотрудников. В общей сложности привились шесть иностранных специалистов. Это наладчики, которые бок-о-бок работают на промплощадке ЧерМК с череповецкими металлургами. Теперь с нетерпением ждем, когда вакцинация начнется в Европе и наши коллеги смогут привиться и на родине тоже. Время тревожное для всех. Все стараются оградить и себя, и окружающих», – отметил руководитель проекта от Danieli Дмитрий Работин.

Усилия «Северстали» по вакцинации сотрудников отметил также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Я благодарен компании «Северсталь» за то, что здесь выполняются рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по вакцинации работников, которые приезжают из других регионов и стран, работая вахтовым методом. Это позволяет нам сохранить эпидемиологическую обстановку на крупных промышленных предприятиях с полной уверенностью о том, что на производстве не будет вспышки заболевания и, конечно, когда подрядчики вакцинированы, они могут спокойно заниматься пуско-наладочными работами таких мощных агрегатов», – сказал он.

На площадке ЧерМК стартовал этап горячих опробований новой дуговой сталеплавильной печи №1. Поставщиком базового инжиниринга, а также основного технологического оборудования выступила итальянская компания Danieli. Уникальный для российской металлургии агрегат производительностью 1,3 млн тонн в год сочетает в себе возможности дуговой электропечи и конвертера малого объема.