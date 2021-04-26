 

Мнение: Собчак: Поворот не туда

26.04.2021, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собчак продолжает утверждать, что с её интервью с маньяком всё нормально. В чём причина такого отсутствия критического отношения к себе?

Я провела расследование и выяснила, в чём причина.

Смотрите интервью с Борисовым с 17 по 22 минуту.

Сначала она запретила детям вступать в пионеры. Запомните этот момент.

В будущем такая активность ради активности перерастёт в хайп ради хайпа. Зато мама была жутко рада. Люди прогибались под папу, а Ксения считает, что может переломить ситуацию. Дети часто приписывают себе заслуги своих родителей, как следствие – отсутствие критического отношения к себе.

Потом в её жизни случились контурные карты, ей было лень их рисовать, а учительница и родители этому очень обрадовались и отменили контурные карты. Вот тут, я бы сказала, Ксения и свернула не туда. Ей надо было рисовать контурные карты, стать геологом и уехать в тундру. В тундре ей было бы хорошо: там тихо, там мох, там олени, оленеводы! (оленеводы – богомолов, похоже, не?), там поют птицы, там можно выкопать землянку, вылезать иногда из неё собирать в ладошку бруснику и лакомиться ей. Ей бы это пошло на пользу, ведь она устала от людей и не верит в них, она считает, что что бы она ни сделала – всё равно будут смотреть. И ведь будут, потому что у людей слабая воля. Поэтому всё-таки ей следует уехать в тундру.

Поддержать автора здесь https://deshanvel.site/спасибо-автору/

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Экологи: Вырубка лесов поможет «охладить» планету

02.12 / Мнение: Навальный не призывал насильно свергать власть…

15.04 / Провал Примадонны: Певица Манижа сравнила себя с Аллой Пугачевой

05.12 / Виктория Боня в разгар пандемии устроила в Москве масштабную вечеринку

02.07 / Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен

23.10 / Мнение: О 10 неопровержимых доводах против ношения масок

09.10 / Мнение: страна быль

09.09 / Лукашенко заявил о неопубликованной части разговора Варшавы и Берлина: Напрасно вы надо мной посмеялись

18.09 / Трамп согласился помиловать Ассанжа в обмен на информацию о взломе Демократической партии

07.11 / Эксперты Роскачества проверили шоколад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика