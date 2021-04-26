Мнение: Собчак: Поворот не туда

Собчак продолжает утверждать, что с её интервью с маньяком всё нормально. В чём причина такого отсутствия критического отношения к себе?

Я провела расследование и выяснила, в чём причина.

Смотрите интервью с Борисовым с 17 по 22 минуту.

Сначала она запретила детям вступать в пионеры. Запомните этот момент.

В будущем такая активность ради активности перерастёт в хайп ради хайпа. Зато мама была жутко рада. Люди прогибались под папу, а Ксения считает, что может переломить ситуацию. Дети часто приписывают себе заслуги своих родителей, как следствие – отсутствие критического отношения к себе.

Потом в её жизни случились контурные карты, ей было лень их рисовать, а учительница и родители этому очень обрадовались и отменили контурные карты. Вот тут, я бы сказала, Ксения и свернула не туда. Ей надо было рисовать контурные карты, стать геологом и уехать в тундру. В тундре ей было бы хорошо: там тихо, там мох, там олени, оленеводы! (оленеводы – богомолов, похоже, не?), там поют птицы, там можно выкопать землянку, вылезать иногда из неё собирать в ладошку бруснику и лакомиться ей. Ей бы это пошло на пользу, ведь она устала от людей и не верит в них, она считает, что что бы она ни сделала – всё равно будут смотреть. И ведь будут, потому что у людей слабая воля. Поэтому всё-таки ей следует уехать в тундру.

Поддержать автора здесь https://deshanvel.site/спасибо-автору/

—