Клиенты Сбербанка будут получать баллы социального рейтинга вместо кэшбека

Глава Сбербанка Герман Греф представил новую программу кэшбека, которая начнёт действовать 9 мая.

Вместо баллов «Спасибо» клиенты банка будут получать очки социального рейтинга, которые смогут использовать для получения различных гражданских прав и свобод.

Благодаря программе кэшбека многие клиенты Сбербанка смогут подтвердить свою благонадёжность, совершая покупки при помощи банковских карт. Повышенный кэшбек будет начисляться при покупке товаров отечественного производства, туристических путёвок в Крым и по Золотому кольцу России. При этом покупка санкционных товаров может привести к потере баллов социального рейтинга.

Эти баллы можно будет использовать, чтобы сменить место регистрации или работы, приостановить прослушку личного телефона спецслужбами, получить право участвовать в выборах или выездную визу в дружественные страны.

– Китайские коллеги внедрили такую систему ещё 10 лет назад. Благодаря автоматизированному анализу покупок гражданина можно определить степень его благонадёжности. Мы же не хотим, чтобы неблагонадёжные граждане в нашей стране имели такие же права, как приверженные правящей партии. Сейчас мы активно перенимаем китайский опыт. Возможно, в ближайшее время все банки перейдут на подобные программы кэшбека, потому что их клиенты не захотят оказаться в числе невыездных граждан с низким социальным рейтингом. Сейчас мы изучаем возможность заменить выплату процентов по вкладам начислением социального рейтинга, – рассказал Герман Греф.

Как отметили в Сбербанке, граждане, привитые вакциной «Спутник V», будут иметь повышенный кэшбек при оплате услуг 5G-связи.

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