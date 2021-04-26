 

Мнение: «Штабы Навального» приравняли к ИГИЛу?

26.04.2021, 17:26, Разное
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Прокуратура Москвы приостановила деятельность «Штабов Навального» до решения по иску о признании экстремистскими всего, что связано с Навальным.

И это притом, что юридически «Штабов Навального» вообще нет.

Леонид Волков пояснил «Новой газетой»: «Нет такой организации «Штабы Навального», а есть фонд — «Фонд Защиты Прав Граждан», который юридически обеспечивает деятельность».

Ранее юридически «штабы Навального» были подразделением некоммерческой организации «Фонд «Пятое время года», зарегистрированной на Волкова. «Пятое время года» ликвидировали, вместо него было еще несколько фондов, которые затем тоже ликвидировали….

Выходит, что «Штабы Навального» приравняли к ИГИЛу? ИГИЛ юридически тоже не существует… Но эта организация в России признана террористической.

Остается поблагодарить прокуратуру, что «Штабы Навального» решили признать всего лишь экстремисткой организацией, а не террористической?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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