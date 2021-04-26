Использование GSM-модема для удаленного контроля за показателями электросчетчика

26.04.2021, 9:09, Детали

Теги: ЖКХ, Технологии

Эффективности использования энергетических ресурсов возможно только при наличии надежных приборов для учета и контроля. Удачным решением для многих производственных предприятий считается дистанционный сбор показателей с приборов, предназначенных для учета электроэнергии. Удаленное оборудоваие позволяет сокращать время на получение информации одногвременно от нескольких объектов.

GSM-модем в системе дистанционного учета электроэнергии

Применение GSM-модема позволяет проводить дистанционную передачу показателей счетчиков без прокладки кабеля. Беспроводная технология имеет много преимуществ:

экономия времени на монтаж системы;

рациональное использование финансовых ресурсов;

оперативность сбора информации;

точность выполнения необходимых операций;

длительность и бесперебойность работы.

Современные модели модемов предназначены не только для передачи показателей, но и для отслеживания нештатных ситуаций, возникающих в автоматической системе. Уникальная технология поддерживается всеми операторами мобильной связи. Приобрести gsm модем для электросчетчика можно в компании PROMODEM, которая предлагает широкий выбор аппаратуры.

Эксплуатационные технические характеристики GSM-модемов

GSM-модемы можно использовать не только в системах учета электроэнергии. Они считаются незаменимыми для дистанционного управления осветительными приборами, источниками питания, скважинным оборудованием, платежными терминалами. Уникальная аппаратура отличается количеством рабочих каналов. Корпус модемов выполняется из прочного пластикового материала, который характеризуется устойчивостью к влаге, механическим воздействиям, ультрафиолетовому излучению.

Большинство модемов характеризуются независимостью от подачи электричества. Они оснащаются источниками питания, рассчитанными на 5-6 лет работы. Оборудование обычно демонстрирует стабильность функционирования, так как оснащается самой надежной защитой от зависания. Оно гарантирует устойчивость соединения даже при значительном количестве поступивших запросов извне. Приборы позволяют проводить подключение ко всем доменным адресам. Выход на связь осуществляется по заранее установленному графику или по команде выполненной в форме СМС или телефонного звонка.

По материалам сайта https://promodem.ru/