Радость и слезы: что происходило за кулисами премии “Оскар”

Церемония вручения наград Американской киноакадемии “Оскар” в этом году была очень эмоциональной и трогательной. Гости искренне радовались не только триумфу коллег, но и просто тому факту, что могут снова встретиться в реальной жизни.

“Оскар” состоялся на два месяца позже обычного – ведь многие годы золотые статуэтки раздавали в конце февраля. Сменилось и место действия. Основной площадкой стал… ж/д вокзал Лос-Анджелеса. Здесь и мест было меньше, чем в “Долби”, а потому атмосфера сложилась более камерная, теплая, даже домашняя. Более того, и это, наверное, заметил рядовой зритель, церемония стала короче по времени – хронометраж сократили на целых два часа.

Актеры фильма “Минари” Юн Е Чжон и Стивен Ён

Продюсером церемония в этом году стал Стивен Соденберг. По его задумке, трансляция знакового мероприятия должна была выйти из чисто телевизионного формата и стать киношной, походить на фильм, который снимают в прямом эфире. Многие критики и зрители уверены, что ему это удалось. Впрочем, нашлись и недовольные, те, кто привык к “Оскару” традиционному, они посчитали нынешнюю трансляцию самой скучной из всех. Но, скажем честно, трогательные моменты, которыми так славится церемония, все же случились.

Один из таких моментов связан с кореянкой Юн Е Чжон, которая получила награду в роль второго плана в картине “Минари” (Minari). Выйдя на сцену, она, в первую очередь, поприветствовала ведущего и сопродюсера фильма – Брэда Питта.

О, мистер Брэд Питт! Как же приятно наконец-то с вами познакомиться. Где вы были, когда мы снимали кино? – сказала актриса.

Миа Нил, Серджио Лопес-Ривера и Джамика Уилсон

Миа Нил и Джамика Уилсон, ставшие первыми темнокожими женщинами, которым удалось получить награду в номинации “Лучший грим и прически” за работу над фильмом “Ма Рейни: Мать блюза”, не скрывали переполнявших их эмоций, и совершенно искренне расплакались счастливыми слезами.

Вообще, в этом году, “Оскар” пополнил копилку своих рекордов “самых-самых” и списка “впервые”. Так, Хлоя Чжао, удостоенная победы в номинации “Лучшая режиссерская работа” за фильм “Земля кочевников”, стала второй женщиной, одержавшей такую победу (первой была Кэтрин Бигелоу в 2008 году) и первой представительницей неевропейской расы. Лучший художник по костюмам 89-летняя Энн Рот за работу в картине “Ма Рейни: Мать блюза” – теперь самая взрослая победительница за всю историю премии. 83-летний Энтони Хопкинс – старейший в истории актер, добившийся статуэтки. А Фрэнсис МакДорманд, получив сразу две статуэтки как лучшая актриса и как продюсер лучшего фильма, “Земли кочевников”, на сегодняшний момент самая титулованная. Ранее этот статус носила Кэтрин Хепберн, у которой тоже четыре “Оскара”. А вот Гленн Клоуз уже в восьмой раз осталась без награды. Но 74-летняя актриса, кажется ни сколько не расстроилась. Во всяком случае, она станцевала такой тверк в зрительном зале, что сорвала овации не меньше, чем лауреаты.

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Публикация от The Academy (@theacademy)

Аманда Сейфрид и Ванесса Кирби Лора Дерн

Стивен Ён Кэри Маллиган и Эмиральд Феннел