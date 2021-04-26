FAZ – немецкие власти собираются предоставить вакцинированным больше свобод

Берлин подготовил законопроект, в рамках которого привитым от коронавируса будут предоставляться большие свободы, пишет Frankfurter Allgemeine. Речь идёт об отмене в отношении них некоторых ограничений, а также восстановлении основных прав. Можно будет проще перемещаться по городу и путешествовать, объясняет немецкое издание.

На фоне пандемии коронавируса вакцины могут вновь предоставить гражданам больше свобод. В законопроекте правительства говорится, что в отношении полностью вакцинированных и переболевших не будут действовать некоторые ограничительные меры. Но речь идёт не о привилегиях, а в большей степени о восстановлении основных прав.

По оценкам института Роберта Коха, люди, вакцинированные от коронавируса, или те, кто уже переболел COVID-19, менее заразны, чем люди с отрицательным результатом на коронавирус. Соответственно, привитым и выздоровевшим нужно вернуть послабления в повседневной жизни. Правительство даже планирует предоставить им более выгодные условия, чем людям с отрицательным результатом.

Общегерманский «стоп-кран» предусматривает для регионов с числом еженедельных заражений выше 100 ограничение контактов и ночные комендантские часы. Вакцинированные и выздоровевшие при этом смогут извлечь выгоду из тех исключений, которые по закону о защите от инфекционных болезней предусмотрены для тех, кто сделал тест. Это касается покупок в магазинах или рынках строительных материалов, а также послаблений для путешествующих. Однако при приезде из регионов, где существуют другие штаммы коронавируса, исключений не будет.

В планах также сделать исключения для вакцинированных и выздоровевших в том, что касается карантина. Сюда входят и ограничения контактов в домах престарелых и инвалидов. Более мягкие меры по защите от коронавируса, например, обязательное ношение масок или предписания по соблюдению дистанции будут действовать для вакцинированных, переболевших и тестированных и дальше. Чем больше людей смогут защитить себя с помощью вакцины, тем быстрее встанет вопрос о восстановлении основных прав. На него политики должны дать практически реализуемый ответ, сказала министр юстиции Кристине Ламбрехт.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года.