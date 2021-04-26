 

Hill – Хлоя Чжао стала «первой цветной женщиной», получившей «Оскар» за режиссуру

26.04.2021, 17:12, Новости дня
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Хлоя Чжао стала второй в истории американской киноакадемии женщиной и первой цветной женщиной, получившей «Оскар» за лучшую режиссуру, пишет The Hill. Кроме того, её картина «Земля кочевников» также удостоилась золотой статуэтки в номинации «Лучший фильм».


Reuters

Хлоя Чжао стала первой в истории «цветной женщиной», получившей премию «Оскар» за режиссуру, пишет The Hill. Кроме того, её лента «Земля кочевников» также получила золотую статуэтку как лучший фильм.

«Это для всех, у кого есть вера и смелость сохранять добро в себе и сохранять добро друг в друге, независимо от того, насколько трудно это сделать», — сказала она, получая «Оскар» за свою режиссёрскую работу.

Как отмечает издание, родившаяся в Китае Хлоя Чжао стала второй в истории американской киноакадемии женщиной и первой азиатской женщиной, получившей золотую статуэтку за лучшую режиссуру.

Ранее в этом году аналогичная ситуация сложилась с «Золотым глобусом»: она также вошла в историю как вторая женщина и первая азиатская женщина, получившая эту награду за лучшую режиссуру.

«Я всегда находила добро в людях, которых встречала повсюду в мире, — сказала 39-летняя Чжао на церемонии вручения «Оскара». — Это для вас, вы вдохновляете меня продолжать».



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