 

Das Erste – спустя 35 лет после аварии в чернобыльской зоне процветает туризм

26.04.2021, 17:12, Новости дня
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С 2015 года туристические вояжи в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС стали массовым явлением, пишет Das Erste. Резкий всплеск интереса связывают с появлением американского сериала «Чернобыль». Отмечается, что в 2019 году зону посетило 124 тысячи человек, что на 52 тысячи больше, чем в 2018 году.


Reuters

Спустя 35 лет авария на чернобыльской АЭС по-прежнему остаётся в памяти людей как катастрофа, пишет Das Ertse. Однако, по мнению руководителя туристического агентства Ярослава Емельяненко, в этом году отношение людей может резко измениться.

Как пишет издание, Емельяненко возглавляет крупнейшую турфирму, предлагающую поездки в зону отчуждения вокруг АЭС. «Мы посещаем эту зону в обычной одежде, без специальных средств защиты. Сегодня нам не требуются ни противогазы, ни костюмы химзащиты. И это не только следствие времени, но и результат работы ликвидаторов, очистивших эту зону. В каждую годовщину аварии мы должны помнить не только об этой ужасной катастрофе, но и о том, что это день победы. Мы победили это несчастье», — приводит издание слова Емельяненко.

Однако несмотря на цветущую природу, просто так попасть в зону отчуждения нельзя, отмечает Das Erste. Почва вокруг АЭС всё ещё радиоактивна: в некоторых местах счётчик Гейгера показывает опасные значения. Тем не менее туристов это не останавливает. По словам исполняющего обязанности по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, с 2015 года туризм в районе АЭС приобрёл массовый характер. В 2019 году зону отчуждения посетило 124 тысячи человек — на 52 тысячи больше, чем в 2018 году. Резкий всплеск интереса связывают с выходом в свет сериала «Чернобыль» от канала HBO.

Основным местом притяжения туристов является город-призрак Припять, пишет Das Erste. Проблема в том, что он постепенно разрушается от времени, а также страдает от вандализма. Чтобы переломить ситуацию, украинские власти готовят запрос в ЮНЕСКО о признании части зоны отчуждения и города Припяти частью мирового культурного наследия. Емельяненко поддерживает эту инициативу, но отмечает, что перед тем, как подавать запрос в ЮНЕСКО, необходимо самостоятельно признать значение зоны отчуждения: «в противном случае, мы предложим миру часть культурного наследия, которую мы сами не воспринимаем как памятник».



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