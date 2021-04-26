В России украинца Марченко приговорили к 10 годам колонии за “шпионаж”. Он заявлял, что дело сфабриковано с применением угроз и пыток

Как утверждают в ФСБ, три года назад Марченко якобы получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов – запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, а также $163 тыс.

“Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании “Укроборонсервис” через фирму-посредника в Македонии”, – говорится в сообщении спецслужбы.

Как заявляют в ФСБ, “в ходе следственных действий получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации”.

Об истории Марченко подробно писали правозащитный центр “Мемориал” и “Радіо Свобода”.

Его жена, Екатерина Марченко, рассказала, что задержали его на территории “ДНР”. В 2014 году Александр Марченко отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала войны транспорт из ремонта он так и не забрал.

“Нам говорили, что на этой машине ездит то ли их так называемый “министр”, то ли кто-то из “власти”. В любом случае, человек, который просто отжал нашу машину. В декабре 2018 года позвонил Сашин знакомый, который сказал, что вроде бы человек, который незаконно ездил на нашей машине, сбежал из Донецка. Поэтому есть возможность приехать в город, написать заявление и вернуть машину. Муж решил попробовать”, – рассказала его жена.

В Донецк Александр добирался через Россию. Самолеты Киев-Москва, Москва-Ростов-на-Дону, а далее переход с российской стороны в ОРДО. С собой вез документы на машину и номерной знак. Уже 17 декабря 2018 года был в Донецке. На следующий день, 18-го, написал заявление в так называемое “МВД ДНР”, в 11 утра отзвонился жене: “Все в порядке”. И поехал на КПВВ “Успенка” – это выезд из оккупированной части Донецкой области в Россию. После этого его задержало “МГБ ДНР”, два месяца продержало в плену и передало в Россию, ФСБ.

“Уже на новом месте его начали пытать – из каких он органов: разведка или СБУ. Он должен был объяснять каждый контакт в телефоне. А потом под пытками он подписал против себя какие-то показания”, – рассказала его жена.

Марченко обвинили сначала в контрабанде оружия, а потом в шпионаже. Судебные заседания длятся с марта 2020 года, в деле присутствуют показания двух свидетелей. Но, по словам Екатерины Марченко, ни один из них не подтвердил свои показания в суде. Один кричал, что его пытали в ФСБ и требовали, чтоб он что-то рассказал. А второго свидетеля, на чьи слова опираются, так и не доставили в суд за полгода

Марченко своей вины не признает. По словам его жены, с того момента, как его перевезли в Россию, он на всех протоколах подписывал, что не согласен с тем, в чем его обвиняют.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Александра Марченко политзаключенным. Посольство США в Украине призывало Россию освободить его как приговоренного по сфабрикованным обвинениям.

Родственники Марченко надеются на обмен пленными. “Мы есть в списке уполномоченного по правам человека, в списках СБУ, как незаконно удерживаемый в России, но нас нет в списках МИД. И мы пока ничего не можем с этим сделать. Они не хотят нас почему-то туда включать”, – рассказала Екатерина Марченко.

Последний обмен пленными между российскими боевиками и Украиной прошел 16 апреля 2020 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что группировки “ЛДНР” блокируют возможность обмена.

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