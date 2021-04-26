Кива: Для чего мне быть ученым? Чтобы руководить страной. Видео

На вопрос журналиста, зачем Киве быть ученым, нардеп сказал: “Чтобы в свое время руководить своей страной”.

В посте BIHUS.info, посвященном диссертации Кивы, журалисты отметили: “Украинская наука плачет. И плакать будет еще больше, когда мы расскажем, что внутри диссертации Кивы”.

Кива сегодня защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 – за. Против не проголосовал никто.

Контекст:Тема диссертации Кивы – “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”.

Теперь Кива будет получать надбавку 15% к должностному окладу. После утверждения его степени Министерством образования и науки он станет 13-м кандидатом наук среди нардепов от ОПЗЖ, отмечало “Чесно”.

Кива не впервые публично оскорбляет журналистов. Так, 4 февраля журналист Bihus.info в кулуарах Верховной Рады спросил Киву об отмывании денег через конвертационные центры. В ответ тот обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса. “Я знаю одно, что ваш руководитель – п…дорас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником п…дораса… Вы занимаетесь только дешевым п…здежем и провокациями”, – сказал Кива журналисту.

Мокрик и его коллеги обратились в регламентный комитет и комитет по вопросам свободы слова с просьбой принять меры в отношении Кивы за его неэтичное поведение. Также Bihus.info направил обращение к языковому омбудсмену и полиции.

В письме в комитет по вопросам свободы слова Кива заявил, что его конфликт с Мокриком был спровоцирован “организованным против него давлением и буллингом со стороны проекта Bihus.info”.

Комитет Рады по вопросам регламента не нашел оснований для наказания Кивы за этот инцидент.

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Видео: BIHUS.info / Facebook

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