 

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

26.04.2021, 17:10, Новости дня
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Согласно тексту документа, военные сборы будут проходить в вооруженных силах РФ и органах Федеральной службы безопасности.

Путин также поручил российскому правительству и региональным властям провести мероприятия, связанные с призывом на сборы.

Указ вступил в силу сегодня, в день публикации.

Контекст:По данным российского “РБК”, в предыдущий раз военные сборы для пребывающих в запасе граждан РФ проходили в июне 2020 года. Тогда, кроме ВС и органов ФСБ, военные сборы были организованы в войсках национальной гвардии и органах государственной охраны.
Из-за ситуации с коронавирусом в минобороны РФ перенесли проведение летних военных сборов для студентов, обычно проходящих в июне–августе, на июль–октябрь 2020 года, а в некоторых вузах – на 2021 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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