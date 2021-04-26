 

“Мне 83 года, и я не ожидал”. Хопкинс отреагировал на получение второго в своей карьере “Оскара”

26.04.2021, 17:10, Новости дня
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Актер не присутствовал на мероприятии. Его награду вместо него получил коллега и ведущий церемонии Хоакин Феникс.

Хопкинс признался, что во время проведения церемонии находился в Великобритании и даже не думал, что станет победителем – актер был номинирован на премию в категории “Лучший актер” за главную роль в фильме “Отец”.

Среди претендентов на победу в этой номинации также были заявлены актеры Риз Ахмет (“Звук металла”); Чедвик Боузман (посмертно за роль в фильме “Ма Рейни: Мать блюза”), Гэри Олдмен (“Манк”) и Стивен Юн (“Минари”).

“Мне 83 года, и я не ожидал, что меня наградят. Бесконечно благодарен Академии кинематографических искусств и наук, моей семье и всем вам. Я действительно не ожидал этого. Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано”, – заявил Хопкинс на камеру.

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Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Контекст:Церемония вручения премии “Оскар 2021” состоялась в ночь с 25-го на 26 апреля.
Победа в номинации “Лучший актер” стала для Хопкинса второй в его кинокарьере – ранее он получил премию “Оскар” за роль Ганнибала Лектера в фильме “Молчание ягнят” (1991). Хопкинс – шестикратный номинант премии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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