 

Румыния высылает российского дипломата

26.04.2021, 17:10, Новости дня
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Персоной нон грата объявлен заместитель военного атташе посольства РФ Алексей Гришаев.

“Его деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенция о дипломатических сношениях от 1961 года”, – заявил он.

Контекст:15 апреля США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.
17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.
В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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