Эксперт Егоров оценил декрет Лукашенко о передаче власти: Еще один шаг к краху системы

Глава республики заявил, что “один из важнейших” документов будет принят уже в самое ближайшее время. В нем закрепят возможность передачи власти в руки Совета безопасности на случай гибели президента.

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что декрет противоречит Конституции. По его мнению, в будущем это приведет к большим проблемам – возникновения двоевластия в стране. С одной стороны будет премьер-министр, а с другой – члены Совбеза Белоруссии.

Политолог обратил внимание, что Лукашенко пытается превратить режим из персоналистского в военный. Егоров уверен: все, что предлагает глава страны, – нежизнеспособно. “Это еще один шаг к краху системы, стабильности он не обеспечивает”, – уточнил он.

Эксперт не исключил, что у некоторых членов Совбеза могут возникнуть мысли о насильственном захвате власти. В комментарии Thinktanks.by Егоров отметил, что при предлагаемой модели Александра Лукашенко напрашивается появление заговорщиков в военно-номенклатурной среде.

Информация о том, что на президента готовилось покушение, появилась 17 апреля. По версии спецслужб, злоумышленники собирались устроить переворот в Минске, захватить теле– и радиоцентры и заблокировать лояльные Александру Лукашенко подразделения внутренних войск и ОМОНа.