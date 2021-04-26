Искусственный интеллект может определить, счастливы ли животные

Ученые из Нидерландов, которые представляют Вагенингенский университет, на базе искусственного интеллекта создали компьютерную систему, распознающую эмоции животных. Оказалось, что с помощью нее можно понять, счастливы ли свиньи и коровы.

Авторы исследования выразили надежду, что их открытие позволит фермерам улучшить условия содержания скота. Компьютерная система получила название WUR Wolf. В нее загрузили тысячи снимков свиней и коров, обитающих на шести фермах мира. Искусственный интеллект выдал результаты с точностью до 85% случаев. По словам экспертов, система анализировала по «мимике», движениям глаз и ушей животных использовала 13 признаков. Далее исследователи сопоставили полученные данные с различными эмоциональными состояниями, среди которых определяющими были спокойствие или агрессивность скота.

В случае, если корова держала уши в вертикальном положении, это свидетельствовало о ее возбужденном состоянии. Когда уши направлены вперед – разочарование или какие-то другие негативные эмоции. Свиньи испытывают стресс, когда быстро двигают ушами. Если они завернуты или висят, то животное в спокойном состоянии. Для того, чтобы внедрить эту систему на фермы, ученым понадобится еще несколько лет.

Источник: mir24.tv