 

Ученые обнаружили на Земле пыль после взрыва сверхновой

26.04.2021, 17:00, Разное
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Как отметили ученые, около 33 тысяч лет назад Земля начала собственное движение в космосе, пройдя через облако пыли. Оно образовалось в пространстве после мощного взрыва сверхновой.
К таким выводам исследователи пришли после изучения частиц железа-60 – элемента, найденного в глубинах океана. Ученые отмечают, что такой радиоактивной частицы в земных недрах не было и не может быть. Ее могли занести на Землю только из космоса. Кроме этого, пылинки железа-60 зафиксировали и на земной орбите. По словам ученых, природа образования данного элемента только от взрыва сверхновой.

После тщательного изучения железа-60 эксперты установили, на протяжении скольких лет планета двигается в этом облаке. Пока непонятно, когда Земля из него сможет выбраться, поэтому планируется более детальное изучение данного явления специалистами.

Источник: rusargument.ru



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