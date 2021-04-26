 

Галкин вспомнил смешную ситуацию в лифте с Киркоровым и Пугачевой

26.04.2021, 17:00, Разное
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Максим Галкин пояснил забавную ситуацию, которая произошла с ним, Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой в далеком 2002 году. О курьезном случае юморист вспомнил во время съемок программы «Точь-в-точь».
Он ехал с коллегами и еще двумя друзьями в лифте. На одном из этажей они становились и вошла семья, состоящая из отца, матери и дочери-подростка. Максим Галкин увидел, что люди шокированы таким соседством в лифте. На них пристально смотрели, а вокруг царила гробовая тишина. Забавным было то, что поп-король, юморист и Примадонна стояли по росту.

Когда лифт спустился, житель вдруг повернулся и сказал ему: «Ну ты больше всех похож!». Такой комментарий случайного спутника невероятно рассмешил Филиппа Киркорова и супругу артиста. Недавно гостьей собственного YouTube-шоу Максима Галкина стала Алла Пугачева. На «Музыкалити» она встретилась с рэпером Скриптонитом. Во время съемок музыкант поздравил Примадонну с днем рождения, чем растрогал поклонников.



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