Ученые обнаружили ранее неизвестные причины геморроя

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26.04.2021, 16:58, Разное
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Геморроидальные узлы – сосудистые образования, имеющие форму «подушечек», которые существуют в прямой кишке в норме. Предполагается, что они играют роль в контроле дефекации.

При их патологическом увеличении, воспалении и тромбозе развивается геморрой. Распространенность этой болезни огромна: согласно некоторым отчетам – его можно найти у 86% взрослого населения (включая бессимптомный). В РФ за медицинской помощью по поводу геморроя обращается около полумиллиона человек в год.

Авторы нового исследования указывают, что причины геморроя до сих пор изучены плохо. В том числе, ранее почти не удавалось выявить генетические факторы риска болезни, несмотря на то, что наследственную предрасположенность давно считают предположительной причиной геморроя.

Известные факторы риска геморроя

  • сидячий образ жизни;
  • ожирение;
  • недостаток клетчатки в рационе;
  • длительное сидение на унитазе;
  • запор;
  • диарея;
  • дисфункция тазового дна (мышц и связок таза);
  • беременность и естественные роды.

В новом международном исследовании ученые проанализировали ДНК примерно 1 миллиона человек, чтобы определить какие гены могут влиять на риск геморроя. Эту информацию они собрали из различных биобанков и данных крупных исследований.

Геморроем страдали около 220 тысяч человек, включенных в исследование. Ученые обнаружили 102 новых генетических варианта, связанных с риском развития геморроя. Функции этих генов касались контроля мягкой мускулатуры кишечника, а также функционирования его внутренней оболочки.

«Наше исследование позволяет заключить, что механизмы геморроя кроются в нарушении функции гладких мышц, эпителия и соединительной ткани», – пояснил доктор Тенгао Женг (Tenghao Zheng) из Университета Монаш, ведущий автор исследования.

Авторы предполагают, что новые данные о биологических процессах, стоящих за геморроем, дадут возможность разработать принципиальные методы его лечения.



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