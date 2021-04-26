 

Путин поручил ФАС доложить ему результаты проверок роста цен на жилье

26.04.2021, 16:54, Новости дня
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Федеральная антимонопольная служба до 15 мая должна представить президенту Владимиру Путину доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе.

«Федеральной антимонопольной службе – провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 года», – цитирует распоряжение ТАСС.

Всего в РФ по состоянию на 19 апреля 2021 года строилось 92,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ . Из них 54,6 млн «квадратов» возводилось с использованием эскроу-счетов, причем из этого объема продана уже треть на сумму 1,8 трлн рублей, отметил Мутко.

Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории РФ по итогам 2020 года.

Напомним, 8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье.



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