 

Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины

26.04.2021, 16:54, Новости дня
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МИД РФ объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД РФ ТАСС.

Россия уже предупредила Украину о том, что, если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом информирует РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.

19 апреля посольство РФ в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.

Ранее МИД РФ сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.

17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.  



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