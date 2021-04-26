 

Индусы не смогли привиться от коронавируса из-за вакцинации коров

26.04.2021, 16:46, Разное
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Миллионы человек в Индии не могут дождаться очереди на вакцинацию от коронавируса в связи с массовым прививанием коров: эти животные являются священными в стране и именно им оказывается медицинская помощь в приоритетном порядке. На сегодня в стране вакцинировано уже 200 тысяч коров.

– Коровы тысячелетиями дают нам молоко и бросить их на произвол судьбы было бы самым абсурдным решением в данный момент. Людей у нас всё равно много, больше миллиарда, но никто из них не способен давать молоко. К тому же коровы не могут помочь друг другу, произвести вакцину и сделать себе инъекцию, — заявили в министерстве здравоохранения Индии.

Индия уже четвёртый день подряд регистрирует коронавирусный антирекорд: 24 апреля за сутки вирусом заразились почти 350 тысяч человек, а Европейский союз и США уже готовят для отправки стране гуманитарную помощь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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