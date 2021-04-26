 

Зудина: Мне стыдно – Личное мнение

26.04.2021, 16:38, Разное
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Марина Зудина, нестарая ещё вдова покойного Табакова, заявила вчера, что ей стыдно за пожилую женщину:

«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание.»


Фото: Соцсети

Речь, насколько я понимаю, о высказываниях Прокловой на передаче у Леры Кудрявцевой.

Многие решили, что 15-летнюю актрису домогался сам Табаков.

На основании чего сделан вывод? Ну, мол, Проклова рассказывала когда-то раньше, как в возрасте 15 лет за ней ухаживал Табаков. Даже к родителям бегал, чтобы просить руки Елены, когда она достигнет совершеннолетия.

Не мог же быть ещё кто-то, решили люди, и, судя по комментарию, так же считает и сама вдова Табакова Зудина.

Честно говоря, я бы не стала так уж прямо подозревать Табакова на столь зыбкой доказательной базе. Почему, собственно, кроме Табакова, у Прокловой не мог быть кто-то ещё?

Ну, тот самый, про которого она в субботу заявила, что ненавидела его член:

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто».

Да и по первому факту домогательств в возрасте 12 лет, тоже есть несостыковки в показаниях выступавшей.

Впрочем, речь тут не о Прокловой, а о Зудиной. Возможно, она увидела что-то знакомое в рассказе, или поддалась всеобщему мнению — рассуждать о причинах реакции тут не берусь.

Удалив комментарий с осуждением пожилой женщины, Зудина теперь очень умно всем говорит, что ничего не знает. Проклова — какая Проклова? Знать — не знаю.

К чему это я? Ах, да: во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие.

Вот она — ещё одна оборотная сторона брака со старым мужем. Что он там творил или не творил, а огребаешь потом ты. А он лежит себе в могилке, и ему пофиг.

Впрочем, это должна была понимать и Проклова — если она хотела наказать кого-то, то его и нужно было наказывать. А не совершенно постороннего человека.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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