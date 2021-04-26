Россия вошла в топ-5 стран с крупнейшими военными расходами

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей и превысили 1,98 трлн долларов — это на 2,6% выше показателей предыдущего года, сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). По объему военного бюджета РФ занимает четвертое место в мире, уступая лишь США (778 млрд долларов), Китаю (252 млрд долларов) и Индии (72,9 млрд долларов).

На пятом месте после России, у которой, по подсчетам SIPRI, 61,7 млрд долларов военных расходов, находится Великобритания (59,2 млрд долларов).

На эти пять стран в общей сложности приходится 62% всех мировых военных трат.

Военные расходы России, как сообщает институт, растут второй год подряд — траты страны на вооружение увеличились на 2,5%. Однако фактические военные расходы РФ в 2020 году были на 6,6% ниже, чем изначально планировались, в такой же ситуации, как пояснил эксперт SIPRI Диего Лопес да Силва, оказалась и Бразилия.

Военные расходы США растут третий год подряд — они выросли на 4,4% до 778 млрд долларов, что составляет 39% от мировых военных расходов, подсчитали в институте. Причина такого увеличения — рост инвестиций в военные исследования и разработки и некоторые долгосрочные проекты, частности, модернизации ядерного арсенала, что, как говорится в отчете SIPRI, «отражает растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия, а также стремление администрации Трампа поддержать истощенные вооруженные силы США».

Военные расходы Китая растут уже 26-й год подряд — это самый продолжительный период непрерывного роста трат на военные нужны среди всех стран, проанализированных институтом. Расходы Китая выросли на 1,9% до 252 млрд долларов. Как подсчитали в SIPRI, с 2011 по 2020 год военные расходы этой страны увеличились в общей сложности на 76%. Расходы Китая на вооружение росли 26 лет подряд, что стало самым продолжительным периодом непрерывного роста среди всех стран в базе данных SIPRI, уточнили в институте.

В 2020 году Индия увеличила свои военные расходы на 2,1% — они достигли 73 млрд долларов. Это самый большой показатель военных страт во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,9%, до 59,2, Германия -на 5,2%, до 52,8 млрд долларов, а в целом военные расходы стран Европы в 2020 году увеличились на 4%.

По данным института, из-за экономических последствий пандемии коронавируса мировой ВПП за прошлый год сократился на 4,4%. Из-за этого доля военных расходов в ВВП достигла 2,4% в 2020 году по сравнению с 2,2% в 2019 году. «Это был самый большой рост военного бремени в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года»,— утверждают в институте.

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