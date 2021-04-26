 

Euronews – из-за огромного числа заражений в Индии не хватает кислорода и лекарств

26.04.2021, 16:18, Новости дня
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Количество заражений COVID-19 в Индии продолжает расти с рекордной скоростью — и если ситуация не изменится, то уже в мае ежедневный показатель может достичь полумиллиона человек, передаёт Euronews. В больницах страны катастрофически не хватает медицинского кислорода, лекарств и свободных коек для пациентов. ЕС обещает помочь, и в то же время страны Европы ужесточают требования к прибывающим в попытке избежать распространения индийского штамма на своей территории.

В Индии уже четвёртый день подряд регистрируется мировой антирекорд заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено почти 350 тысяч случаев инфицирования. Если рост заболеваемости сохранит такой темп — суточный показатель уже в мае может достичь полумиллиона человек.

Медицинские учреждения страны испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, а также свободных коек. Особенно напряжённая ситуация сложилась в столичном округе Дели, где до 3 мая продлён строгий локдаун. 

АРВИНД КЕДЖРИВАЛ, главный министр Дели: Нам не хватает кислорода: нужно 700 тонн, но центральное правительство выделило для нас 480 тонн. Вчера нам добавили еще 10 тонн. Теперь есть 490, но даже этот объём мы до сих пор не получили в полной мере. 

В Евросоюзе обещают помочь Индии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские страны объединяют для этого ресурсы. Правительство Великобритании, в свою очередь, направило в Индию медицинское оборудование. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала о солидарности с Индией и подготовке срочной помощи. 

В Италии запрещён въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии. По оценкам специалистов, новый индийский штамм коронавируса с тройной мутацией может быстрее распространяться. 

Французские власти приняли дополнительные меры для санитарного контроля в аэропортах страны. С субботы для путешественников из Индии, Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР введён десятидневный карантин. 

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Все эти люди сдают тест на коронавирус, я сам проверил. Затем они должны провести время в самоизоляции. Все префектуры Франции получили соответствующий приказ, чтобы гарантировать проверки. Мы постарались принять все возможные меры. 

В субботу первый случай индийского варианта COVID-19 был зафиксирован в Швейцарии. Штамм выявили у пассажира, который летел транзитом через местный аэропорт. 

Дата выхода в эфир 25 апреля 2021 года. 



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